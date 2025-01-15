Весна на Южном Урале будет ранней

Синиц пророчат раннюю весну в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», об этом пернатые обитатели парка начали оповещать еще пару дней назад. Первое нежное «тинькание» большой синицы раздалось на неделю с лишним раньше среднемноголетнего срока.

Самый «неурочный» концерт был зафиксирован в 2016-м – тогда это случилось 4 января. Сейчас, если прислушаться, в лесу можно услышать и дуэты, и даже трио. Вообще, синицы способны издавать около 40 различных звуков.

«У этих крохотных пичуг на удивление отменный аппетит, и охотятся они целый день напролет. Помочь им добыть пищу просто – не забывать пополнять кормушки семечками. Пение пением, а до тепла еще нужно дожить», – говорят ученые.

Челябинск, Виктор Елисеев

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