В Челябинской области похолодает до минус 29

На Южном Урале грянет мороз.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, серьезное похолодание ожидает регион в конце недели.

В четверг, 16 января, на Южном Урале будет облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег, слабая метель, на дорогах гололедица от наката. Температура ночью -6, -11 градусов по Цельсию, при прояснении -14. Днем синоптики обещают -3, -8 градусов.

В пятницу ночью ощутимо похолодает – будет 13-18 градусов ниже нуля. Дневная температура ожидается -7, -12 градусов.

В ночь на субботу, 18 января, в низинах температура опустится до 29 градусов мороза, на остальных территориях прогнозируется 17-22 градуса ниже нуля. Днем синоптики обещают -9, -14 градусов.

В Челябинске погода ожидается более мягкой. Так, предстоящей ночью в областном центре будет -9, -11 градусов, днем четверга – 4-6 градусов ниже нуля. В ночь на пятницу похолодает до -14, -16 градусов, днем столбик термометра подберется к отметкам 9-11 градусов ниже нуля.

В субботу ночью ожидается -19, -21 градус, днем – 11-13 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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