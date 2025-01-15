Заболеваемость бешенством выросла на Южном Урале почти вдвое

Почти шесть десятков животных погибли в Челябинской области от бешенства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в 2024 году в Челябинской области подтверждены 58 случаев бешенства животных.

От опасного вируса погибли 9 лис, 19 собак, 23 кошки, 2 белки, 2 корсаки, 1 барсук, 2 енотовидной собаки.

При этом, по 1 случаю зафиксировано в Копейске, Снежинске и Агаповском районе, по 2 случая – в Кунашакском, Троицком, Чебаркульском, Чесменском районах и в Озерске, по 3 случая – в Коркинском муниципальном округе, Кизильском, Карталинском и Аргаяшском районах, по 4 случая – в Еманжелинском, Нагайбакском, Брединском, 5 случаев – в Еткульском районе, по 8 случаев – в Сосновском районе и Челябинске.

По сравнению с 2023 годом число подтвержденных случаев бешенства в регионе выросло почти вдвое – с 32 до 58.

Однако даже при таком росте итог года – один из наименьших за последние пять лет. Напомним, что в 2022 году на Южном Урале подтверждены 60 случаев, в 2021-м – 70 случаев, в 2020-м – 69 случаев бешенства животных.

Пик заболеваемости в Челябинской области в XXI веке пришелся на 2010 и 2013 года, когда было зафиксировано 210 и 227 случаев бешенства, соответственно. В 2011 и 2012 годах было 148 и 145 случаев бешенства. Самый низкий показатель, помимо 2023-го, пришелся на 2017 и 2016 годы, когда от бешенства пало, соответственно, 31 и 45 животных. Остальные годы (2014, 2015, 2018, 2019, 2020) цифра колеблется в пределах 70.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube