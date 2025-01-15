Замдиректора структуры мэрии Челябинска отправили в СИЗО

Замдиректора челябинского МКУ «Городская среда» отправили в СИЗО на два месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель директора МКУ «Городская среда» Снежана Довженко заключена в следственный изолятор до 14 марта. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

Напомним, высокопоставленную сотрудницу структуры челябинской мэрии задержали по подозрению в получении взятки. По данным следствия, с января по март 2022 года челябинка получила через посредника деньги от индивидуального предпринимателя. За взятку она обеспечила ему ускоренный прием документов в нарушение положения о порядке оформления документов для размещения нестационарных торговых объектов и порядке организации и проведения аукциона при размещении нестационарного торгового объекта на территории города Челябинска.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

Следователи не исключают, что это был не единственный эпизод преступной деятельности челябинки.

Сегодня, 15 января, Тракторозаводский районный суд рассмотрел вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения. В итоге судья удовлетворил ходатайство следствия о заключении сотрудницы «Городской среды» под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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