В Челябинской области появится четвертый «Город трудовой славы»

Еще один город Южного Урала получит почетное звание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, Миассу будет присвоено звание «Город трудовой доблести». Такое решение принято президентом России Владимиром Путиным в ходе заседания оргкомитета «Победа».

К началу Великой Отечественной войны в Миассе проживало около 40 тысяч человек, на фронт ушли более 14 тысяч человек, напомнили в южноуральском правительстве.

Продукцию для фронта стали выпускать тальковая фабрика, трест «Миассзолото», леспромхоз, Сыростанский мраморный карьер, комбинат стройматериалов. Кардинально перестроил свою работу Миасский напилочный завод, увеличивший в несколько раз производство инструментов.

3 ноября 1941 года было принято решение об организации в Миассе автомоторного производства на базе перевезенных в город цехов московского автомобильного завода имени Сталина (ЗИС). Первая партия автомобилей была сразу же отправлена на фронт, где на них установили знаменитые «Катюши». Всего за годы войны Миасский автомобильный завод отправил на фронт и для народного хозяйства 6800 машин.

Почти одновременно с автозаводом в Миасс эвакуировали цеха московского завода «Динамо». В январе 1942 года была выпущена первая партия изделий для оборудования танков и самолетов, положившая начало новому предприятию – заводу «Миассэлектроаппарат».

Эффективно работали эвакуированные в Миасс завод №611 (Сталино), производивший артиллерийские снаряды и авиабомбы, а также завод №375 (Москва), изготовлявший искусственные заменители алмазов для шлифовки стволов орудий.

Миасс – четвертый город на Южном Урале, удостоенный высокого звания. В 2020 году городами трудовой доблести стали Челябинск и Магнитогорск, в 2022 году – Златоуст.

Челябинск, Виктор Елисеев

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