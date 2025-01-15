В Челябинске автоледи снесла коляску с ребенком и скрылась с места аварии

Челябинка на «Ладе» сбила коляску с ребенком на пешеходном переходе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла вчера, 14 января, около 18:22 минут вблизи дома №57а по улице 2-я Эльтонская.

Женщина с коляской переходила дорогу по пешеходному переходу, когда е «зебре» подъехала «Лада Гранта». Машина даже не попыталась остановиться и сбила детскую коляску с ребенком. К счастью, мать малыша успела развернуть устройство, и удар пришелся по касательной. Что, впрочем, не помешало машине перевенуть коляску.

После удара водитель автомобиля не стала останавливаться, предпочтя скрыться.

Позднее сотрудники Госавтоинспекции Челябинска установили личность водителя автомобиля «Лада Гранта». Ею оказалась 42-летняя женщина. Стаж вождения нарушительницы – три года, к административной ответственности ее раньше не привлекали.

В отношении виновницы ДТП составлен административный протокол. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу по установлению всех обстоятельств и привлечению водителя «Лада Гранта» к ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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