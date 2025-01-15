«Трактор» одерживает вторую победу подряд на выезде

Челябинский «Трактор» в Новосибирске одерживает победу над «Сибирью» после серии буллитов – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет в матче на 5-й минуте первого периода открыли гости.

Челябинцы выиграли борьбу в средней зоне, Александр Кадейкин отправил шайбу на левый фланг, а Артем Блажиевский прошел вперед и резким щелчком поразил дальний угол ворот «Сибири» – 1:0.

На 17-й минуте хозяева поймали «черно-белых» на контратаке. Тейлор Бек бросил в центр, Брендан Лайпсик ворвался в зону гостей, промчался к воротам и резко бросил в дальний угол – 1:1.

Во второй двадцатиминутке «Трактор» вновь выходит вперед. На 25-й минуте Александр Кадейкин получает шайбу у ворот сибиряков, но сам решает не бить, а скидывает под удар Виталия Кравцова. И форвард челябинцев не промахивается – 2:1.

Но уже на 27-й минуте Владислав Кара набрасывает шайбу на пятак челябинцев, где Георгий Белоусов в борьбе проталкивает ее в ворота. После долгого изучения видеозаписи момента гол в ворота челябинцев засчитывают – 2:2.

Впрочем, уйти при равном счете на второй перерыв командам не удается. На 34-й минуте Стивен Кэмпфер отдает пас от синей линии Виталию Кравцову, а тот кистевым броском отправляет шайбу в дальнюю девятку – 3:2. И в эпизоде вновь отличается Александр Кадейкин: именно он закрыл обзор голкиперу «Сибири».

На 44-й минуте уже хозяева рвутся в атаку. Тревор Мерфи в борьбе скидывает от борта на синюю линию Илье Морозову, который мощно бьет по воротам. Этот удар Зак Фукале отбивает, но к оказавшейся перед голкипером шайбе первым успевает Энди Андреофф и проталкивает ее в ворота – 3:3.

После этого обе команды практически до конца третьего периода проводили обоюдные атаки, но безрезультатно. Противостояие переместилось в овертайм, а затем и в серию буллитов. И здесь фортуна отвернулась от хозяев: из четырех буллитов хоккеисты «Сибири» смогли реализовать только один, челябинцы же были точны в трех из трех. Тяжелая победа «Трактора», но победа – 4:3. И клуб продолжает лидировать на Востоке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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