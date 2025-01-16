16 января ожидаются следующие события – Челябинск

16.01.2025, четверг

10:00, 11:00 Челябинск – Громкие чтения «Сладков о природе» к 105-летию со дня рождения детского писателя Николая Сладкова (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная вопросам безопасности дорожного движения в Челябинской области (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная итогам реализации нацпроекта «Экология» в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная празднованию Крещения (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Елькина 45а, 6-й этаж, оф. 608)

11:00 Челябинск – Курс активного долголетия (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Встреча «Хорошие семена – отличный урожай!» в клубе «Золотая сотка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

14:00 – 16:00 Челябинск – Акция «Битломания» ко Всемирному дню «Битлз» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Поделки с кают-компанией «Крещенский вечерок» (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)

18:00 Челябинск – Встреча в клубе общения на английском языке «Speak Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

18:00 Челябинск – Мастер-класс «Ментальная арифметика» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

18:05 Челябинск – Круглый стол по преображению Челябинска Urban Talk (Эколофт, ул. Худякова, 11)

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