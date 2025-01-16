Челябинске частично закрыли движение по путепроводу в Металлургическом районе

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Челябинск, Январь 16 (Новый День, Виктор Елисеев) – Движение по путепроводу в районе Коксохима в Челябинске временно ограничено.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением гарантийного ремонта деформационного шва введено реверсивное движение с установкой временного светофора на проезжей части путепровода №1 ОАО «ЧМК» на пересечении улиц Монтажников и Морской в Металлургическом районе.
Трамвайное движение организовано в обычном режиме.
Работы планируется завершить в течение 30 дней.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
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