Челябинске частично закрыли движение по путепроводу в Металлургическом районе

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Челябинск, Январь 16 (Новый День, Виктор Елисеев) – Движение по путепроводу в районе Коксохима в Челябинске временно ограничено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением гарантийного ремонта деформационного шва введено реверсивное движение с установкой временного светофора на проезжей части путепровода №1 ОАО «ЧМК» на пересечении улиц Монтажников и Морской в Металлургическом районе.

Трамвайное движение организовано в обычном режиме.

Работы планируется завершить в течение 30 дней.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

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