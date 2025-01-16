В Челябинской области завершили расследование уголовного дела интернациональной банды наркоторговцев

Еще 21 участник наркосети предстанут перед судом в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, всего фигурантами уголовного дела о создании и участии в организованном преступном сообществе, занимавшемся распространением наркотиков, стали 34 человека, более года распространявших героин и наркотики синтетической группы с использованием IT-технологий на территории семи регионов Российской Федерации.

В настоящее время окончено расследование уголовных дел в отношении 21 фигуранта, в отношении еще 12 активных участников преступного сообщества уголовные дела направлены для рассмотрения в суд в декабре пошлого года.

За период расследования уголовных дел следователями задокументировано 100 эпизодов преступной деятельности, изъято более 26 килограммов наркотиков.

Сотрудники полиции выяснили, что за время существования преступных ячеек, чьи дела уже отправились в суд, ее члены принимали участие в совершении наркопреступлений тяжкой категории на территории Москвы, Московской, Ленинградской, Тверской, Тульской, Челябинской и Свердловской областей.

Для сбыта наркотических средств создали интернет-магазины, действующие в одном из мессенджеров.

Руководил наркосетью из-за пределов России 43-летний гражданин ближнего зарубежья. Он организовывал контрабандные поставки наркотиков и распределял преступный груз и последующую прибыль среди участников, а также разрабатывал меры конспирации и меры поощрения.

️Само сообщество состояло из изолированных организованных групп, у каждой из которых был свой руководитель, подобранный организатором из своих проверенных соотечественников. Деятельность каждого участника преступного синдиката и общая дисциплина контролировалась куратором.

Новые члены преступного сообщества в обязательном порядке проходили многоступенчатый инструктаж по маскировке и особенностям работы, а также использовании системы конспиративных мер. Для повышения уровня скрытности о каждом перемещении груза знали только непосредственный исполнитель и его куратор.

Работая по данным преступлениям, полицейские столкнулись с изощренными способами сокрытия наркотиков: противозаконный груз, к примеру, перевозился в скрытых полостях автомобилей, подвешивался на веревках в вентиляционные шахты помещений.

Однако даже беспрецедентные многоуровневые меры конспирации не помогли злоумышленникам сохранить преступный бизнес. Деятельность всех разветвленных наркоканалов была пресечена в течение 2023-2024 года.

В настоящее время по результатам проведенных оперативных и следственных мероприятий вина одного организатора и 33 активных членов преступной группы, граждан России и республик Средней Азии, в сбыте наркотических средств, участии и организации преступного сообщества полностью доказана. Уголовные дела в отношении наркоторговцев направлены в суды Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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