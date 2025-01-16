В Челябинске на Крещение прорубят пять купелей

Крещенские иордани будут работать в Челябинске 18-19 января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе к празднику Крещения Господня откроют пять специальных купелей, которые будут доступны для всех желающих с 17 часов 18 января до 16 часов 19 января. Об этом сообщил начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Валентин Гриднев.

«Толщина льда – до 45 сантиметров, этого достаточно, чтобы проводить такие мероприятия», – заявил чиновник. Однако рекомендовал не собираться большими группами. «Просьба не подходить к купелям, ожидать своей очереди. У нас были случаи, когда лед начинал проседать и вода выходила на лед», – рассказал Валентин Гриднев.

Иордани традиционно организуют на основных городских водоемах.

Шершневское водохранилище:

пляж «Каспийский берег» (ул. Центральная, 3в);

акватория, в районе дома №1 по ул. Красных казаков, Сосновка.

Озеро Смолино:

акватория территории гостиничного комплекса «Смолино – Парк», (ул. Чапаева, 114);

около пляжа «Солнечный берег» (в районе дома №701 по ул. Хуторной).

Первое озеро, пляж «Восточный берег», рядом с пансионатом ветеранов войны и труда (на пересечении пр. Давыдова – ул. Хохрякова).

Челябинск, Виктор Елисеев

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