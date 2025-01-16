Уральские металлурги продолжают бить рекорды

ММК обновил рекорд по выпуску оцинкованных труб.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК по итогам 2024 года выпустил свыше 17,4 тысячи тонн оцинкованных труб. Это максимальный результат годового производства за всю историю работы агрегата горячего цинкования.

Предыдущий рекорд был установлен ММК по итогам 2023 года, когда на комбинате было выпущено около 16,2 тысячи тонн оцинкованной трубы.

Производство труб в рамках комплексной программы по развитию глубокой переработки металла на ММК началось в 90-е годы. В 2001 году в ЛПЦ-7 (его еще называют цехом гнутых профилей), был введен в строй автоматизированный агрегат цинкования, комбинированное оборудование которого позволяет цинковать и электросварные водогазопроводные трубы, и дорожные ограждения. Автоматизация также дала возможность варьировать параметры толщины покрытия в точном соответствии с заданной программой. Производительность линии составляет 50 тысяч тонн оцинкованной продукции в год.

Запуск агрегата улучшил потребительские свойства не только труб, но и некоторых видов гнутых профилей. По оценке специалистов, горячеоцинкованные трубы с антикоррозийным покрытием – в 2-2,5 раза надежнее и долговечнее обычных. Кроме того, оцинкованные стальные трубы обеспечивают наилучшее соблюдение санитарно-гигиенических норм.

С декабря 2009 года для снижения затрат и обеспечения роста производительности труда ЛПЦ-7 был объединен с расположенным по соседству восьмым листопрокатным цехом. Таким образом, в ЛПЦ-8 были переданы функции по производству и отгрузке гнутых профилей, черной и оцинкованной трубы, дорожных ограждений и горячекатаных полос.

Челябинск, Виктор Елисеев

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