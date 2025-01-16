Чиновник южноуральского минсельхоза погорел на взятках

Чиновник территориального управления гостехнадзора в Челябинской области приторговывал удостоверениями.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники регионального полицейского главка задержали служащего управления гостехнадзора областного минсельхоза по Октябрьскому району.
По версии следствия, с января 2022 года чиновник получал деньги от жителей Челябинска, Троицка и Октябрьского района за выдачу удостоверения тракториста-машиниста без фактического прохождения обучения и сдачи экзамена. Всего полицейскими установлено шесть таких фактов.
В отношении южноуральца следственным отделом СКР по Троицку возбуждено уголовное дело по факту получения взяток. Он заключен под стражу.
Полиция и следователи устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности чиновника.
Челябинск, Виктор Елисеев
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