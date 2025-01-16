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Четверг, 16 января 2025, 13:20 мск

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Наставник «Трактора» станет тренером команды дивизиона Харламова на Матче звезд КХЛ 2025

Команду дивизиона Харламова на Матче звезд КХЛ возглавит Бенуа Гру.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, главными тренерами Матча звезд КХЛ станут Алексей Жамнов, Игорь Никитин, Бенуа Гру и Виктор Козлов.

Главным тренером команды дивизиона Боброва во второй раз станет Алексей Жамнов («Спартак»). Сейчас красно-белые идут четвертыми на Западе, одержав 26 побед в 44 матчах и являются лучшей командой своего дивизиона. Жамнов принимал участие в Матче Звезд 2023.

Наставником дивизиона Тарасова в четвертый раз станет Игорь Никитин («Локомотив»). Ярославцы уверенно идут на первом месте таблицы чемпионата, одержав 36 побед в 46 матчах. Никитин принимал участие в Матчах Звезд в 2018, 2019 и 2020 годах.

Главным тренером команды дивизиона Харламова впервые станет Бенуа Гру («Трактор»). Челябинцы лидируют в Восточной конференции – 29 побед в 47 матчах.

Другую команду Востока – от дивизиона Чернышева – во второй раз станет Виктор Козлов («Салават Юлаев»). Уфимцы выиграли 29 из 44 матчей и идут на втором месте Восточной конференции. Козлов принимал участие в Матче Звезд 2022.

Напомним, Матч звезд КХЛ стартует 8 февраля в Новосибирске. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы, мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдет вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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