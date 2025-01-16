«Магнитка» споткнулась на Дальнем Востоке. Победная серия прервана

Магнитогорский «Металлург» уступает во Владивостоке «Адмиралу» – 2:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ни один из матчей магнитогорцев с «Адмиралом» в текущем сезоне не обходился без сложностей.

В нынешней «регулярке» команды до этого встречались уже два раза. И хотя в обоих матчах победа досталась «Металлургу», добивались ее магнитогорцы в овертаймах.

В сегодняшней встрече хозяева быстро открыли счет. На 3-й минуте с подачи Вячеслава Основина ворота «Магнитки» поразил Иван Муранов.

Отыграться магнитогорцы смогли лишь во втором периоде. Это сделал Никита Михайлис на 34-й минуте матча. А уже через 51 секунду Андрей Козлов после паса Никиты Михайлиса выводит «Металлург» вперед – 2:1.

Но на 38-й минуте Даниил Гутик восстанавливает равновесие – 2:2, и при этом счете команды уходят на второй перерыв.

В заключительном периоде оба клуба продолжают атаковать, но безрезультатно, и матч уже, казалось, движется к очередному овертайму.

Привычную схему ломает атака владивостокцев на 57-й минуте встречи – после броска Егора Петухова хозяева вырываются вперед – 3:2.

Тренерскому штабу «Магнитки» не остается ничего, кроме как снять вратаря в попытке отыграться. И на 59-й минуте Шейн Принс отправляет шайбу в пустые ворота гостей – 4:2. За оставшиеся 1 минуту 7 секунд магнитогорцы уже не успевают выправить ситуацию.

«Металлург» прерывает победную серию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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