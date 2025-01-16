Несколько тысяч челябинцев останутся без воды

В двух десятках домов в Челябинске планово отключат водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с плановыми работами завтра, 17 января, будет временно ограничено водоснабжение в четырех районах города.

С 9:00 до 19:00 в Металлургическом районе:

ул. 60-летия Октября, 38а, 38б.

С 9:30 до 20:00 в Калининском районе:

ул. 40-летия Победы, 29д, 31б, 31в;

пр. Победы, 311.

С 9:30 до 19:00 в Курчатовском районе:

ул. Ворошилова, 35, 35а, 35б, 37а (детский сад).

С 9:00 до 19:00 в Советском районе:

ул. Блюхера, 1б, 3, 3а, 3б;

ул. Сулимова, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 75;

ул. Доватора, 38, 38а.

Жителей домов, попавших под ограничение, просят сделать необходимый запас воды и отнестись к временным трудностям с пониманием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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