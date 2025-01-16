За сутки из Челябинской области выслали 20 мигрантов

За сутки Южный Урал в принудительном порядке покинули 20 иностранцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления по вопросам миграции продолжают работу по удалению из страны иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.

Только за прошедшие сутки в страну гражданской принадлежности принудительно выслано 20 граждан ближнего зарубежья.

Только в прошлом году с территории региона выдворили более 2,2 тысячи мигрантов, еще 75 ожидают исполнения судебных решений в Центре временного содержания.

Мероприятия будут продолжены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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