На стройплощадке аквапарка в Челябинске рухнул автокран

В Челябинске на строительной площадке перевернулся автокран.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 16 января, на участке, ограниченном улицами Салавата Юлаева, Братьев Кашириных и Академика Макеева. Видео последствий ЧП горожане опубликовали в социальных сетях.

По словам очевидцев, при подъеме груза стрела крана поползла вниз, потащив за собой кабину машины, которая прочно села на нос. К счастью, никто из рабочих не пострадал. Строительным конструкциям также не было нанесено ущерба.

Напомним, строительство аквапарка началось в Калининском районе Челябинска в 2021 году. Застройщиком выступает компания, аффилированная с депутатом Государственной думы Олег Колесников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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