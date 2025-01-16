Южноуральцы полюбили новогодний Вьетнам и разлюбили Кубу

В прошедшие новогодние каникулы за рубеж выехало на 15% больше южноуральцев в сравнении с прошлым годом, при этом спрос на туры вырос на 45%. Европейским рождественским ярмаркам жители Челябинской области предпочли отдых на пляже – число туристов на азиатском направлении выросло на 20%, в то время как интерес к странам Европы сократился. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и «Слетать.ру».

Как показывает анализ обезличенных данных абонентов оператора, интерес челябинцев к странам Азии растет на протяжении нескольких сезонов. В этом году там отдохнуло 13% от общего числа туристов, выезжавших за рубеж в период новогодних каникул. Наибольшим спросом пользовался Таиланд, вторым стал Китай, а интерес к Вьетнаму вырос на 38%, что сделало его третьей по популярности азиатской страной.

На 15% выросло количество туристов на африканский континент, число отдыхающих составило 5% от всего турпотока из региона в этом сезоне. Чаще всего жители Южного Урала выбрали для отдыха Египет.

Путешествия в Европу сократились на 12%, при этом падение интереса отмечается среди стран, где популярны зимние виды отдыха. Несмотря на это, каникулы в Европе провели 5% челябинских туристов.

Интерес к Южной Америке остался на уровне показателей прошлого сезона, а вот Северная Америка потеряла популярность на 16%. Турпоток жителей Челябинской области на Кубу упал более чем в два раза.

В топ-5 туристических стран в новогодние праздники у южноуральцев вошли Казахстан, Таиланд, ОАЭ, Турция и Египет. В целом жители региона посетили в каникулы 105 стран.

По данным «Слетать.ру», популярное у российских туристов азиатское направление подорожало на 10%, тур в Таиланд в среднем обошелся в 327 тысяч рублей. В Турцию поездки стали дороже на 5% – до 157 тысяч рублей. ОАЭ показали рост стоимости на 9% – до 281 тысячи рублей, при этом турпоток вырос на 14%. Китай стал дороже на рекордные 59% – до 300 тысяч рублей. Туры в Египет подорожали на 32% – до 214 тысяч рублей.

Для поездок по СНГ и в приграничные государства россияне зачастую не прибегают к услугам туроператоров и путешествуют самостоятельно. Интерес к странам вырос несущественно, но количество туристов в этом направлении составило чуть меньше трети от общего числа. Самой популярной страной стала Белоруссия, здесь отдохнуло на 16% больше туристов, чем в прошлом году, что составило 10% от общего числа туристов этого зимнего сезона. На втором месте Казахстан, далее следуют Грузия, Армения и Азербайджан.

По данным сервиса «Слетать.ру», в среднем новогодний отпуск российского путешественника длился семь дней, а каждый третий тур оформлен на семью с детьми. Примечательно, что россияне стали планировать отпуск заранее – глубина продаж увеличилась на 61% и составила один месяц.

Челябинск, Софья Артемьева

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