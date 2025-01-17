17 января ожидаются следующие события – Челябинск

17.01.2025, пятница

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:30 Челябинск – Калейдоскоп «Притяжение зимы» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Заседание организационного комитета VI Уральского танкового фестиваля «Броня Танкограда» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, 1-й этаж)

14:00 Челябинск – Интеллектуальная игра «Мы – изобретатели» к Международному дню детских изобретений (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

14:00 Челябинск – Краеведческая гостиная «История чудесных спасений» (о городском боре) в клубе «Откровение» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Музыкальный вечер «Легенды советской эстрады» (парк им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, каток)

18:00 – 21:00 Челябинск – Народный праздник «Гуляют ребятки в зимние святки» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

19:00 Челябинск – Музыкальный перформанс на тему средневековой еврейской поэзии (Центр креативных индустрий SVOBODA2, ул. Свободы, 2) (по записи)

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