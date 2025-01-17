Челябинцы «похвастались» бассейном в подвале пятиэтажки

Жильцы дома в Ленинском районе Челябинска неделю не могут добиться устранения аварии на тепловых сетях.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальная авария произошла в доме №72в по улице Вагнера неделю назад. Об этом рассказали жильцы пятиэтажки.
По словам челябинцев, в подвал дома войти без болотных сапог лучше даже не пытаться. «Бассейн», образовавшийся после коммунального ЧП, достигает в глубину одного метра.
«По словам жителей, неделю назад в подвале прорвало трубы, все затопило. С прошлой пятницы в части дома нет отопления. Звонки в администрацию и коммунальщикам не помогли», – пишет 31 канал со ссылкой на горожан.
Челябинск, Виктор Елисеев
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