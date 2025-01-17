На Южном Урале муж с женой потерялись в тумане

Полицейские из Октябрьского района помогли семейной паре найти дорогу в сильном тумане.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, тревожный звонок поступил в полицию вечером 16 января.

По словам звонившего, они с женой решили запрячь лошадь в сани и поехать в гости в село Бакаево, находящееся в семи километрах от них в Курганской области.

Во время движения по полевой дороге их настиг сильный туман. Видимость была очень плохая, и мужчина потерял ориентиры. Это произошло в двух километрах от села Чудиново Октябрьского района.

Дежурный отправил сотрудников полиции на место, где предположительно заблудились люди. Прибыв на место, сотрудники нашли следы и двигались по снегу на служебном транспорте. После чего включили проблесковые маяки и сирену, привлекая внимание заблудившихся. Потерявшиеся супруги начали двигаться на сигналы.

Полицейские дождались сотрудников МЧС, которые в дальнейшем сопроводили мужчину и женщину до дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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