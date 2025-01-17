В Челябинске появился второй профессиональный футбольный клуб

В системе футбольного клуба «Челябинск» создана вторая профессиональная команда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в состав команды «Челябинск-2» вошли перспективные воспитанники местных футбольных школ. Ей предстоит выступать в четвертой группе Второй Лиги «Дивизиона Б» российского футбола.

Константин Арестов, директор ФК «Челябинск» отметил, что изменения в челябинском футболе касаются всей структуры, начиная с детского футбола.

«Сейчас мы видим пример развития молодежного футбола. В нашем клубе появилась структура, где молодые ребята уже в статусе профессиональных спортсменов будут выступать в «Дивизионе Б». Цель – подготовка спортивного резерва для главной команды именно из выпускников челябинских спортивных школ. Ребята должны видеть, что клуб в них заинтересованы и готов лучшим дать дорогу в основной состав», – заявил топ-менеджер спортивной команды.

Формирование состава «Челябинска-2» из перспективных местных футболистов идет полным ходом. Свои первые профессиональные контракты уже заключили 8 ребят из Регионального центра Российского футбольного союза «Областная спортивная школа по футболу» и спортшколы «Сигнал».

Челябинск, Виктор Елисеев

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