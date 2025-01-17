Цены на авто с пробегом снизились почти на 9%

Машины с пробегом стали дешевле в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет в Челябинской области по итогам прошедшего года опустилась до 1,3 миллиона рублей, выяснили аналитики Авто.ру Оценка. Снижение составило 8,9%.

В течение всего года сегмент автомобилей с пробегом продолжал восстанавливаться, а база объявлений росла, отмечают на портале. К декабрю по сравнению с январем в Челябинской области она увеличилась на 26%. Этот фактор вкупе с динамично меняющейся структурой предложения, то есть количеством более доступных или более дорогостоящих моделей, оказывали влияние на индикатор средней цены.

Кроме того, за год портрет среднестатистического подержанного автомобиля в целом по стране претерпел изменения. Так, средний возраст увеличился почти до 9 лет, а пробег приблизился к уровню 145 тысяч километров. С точки зрения представленности брендов заметного перераспределения долей не произошло. Отечественные марки сохраняют присутствие на уровне 13%, выше расположились только Германия (22%), Япония (21%) и Южная Корея (17%). Китайские автомобили еще не начали массово выходить на вторичный рынок, их доля в среднем по России на протяжении всего прошлого года составляла 3,3%.

Наиболее подешевевшей моделью в регионе стала Lada Largus, средняя цена которой за год снизилась на 18,6% и составила 1,32 миллиона рублей. За ней идут BMW 5er (-15,6%; 3,62 миллиона рублей) и Renault Logan (-14,9%; 912 тысяч рублей).

В топ-5 подешевевших моделей также вошли Nissan Leaf (-14,2%; 694 тысячи рублей) и Daewoo Matiz (-14,1 %; 239 тысяч рублей). Самый заметный рост цен среди подержанных моделей был замечен у Lifan Solano (+27,5%; 361 тысяча рублей), Lada 2113 (+15,3%; 216 тысяч рублей) и Lada 2114 (+15,3%; 284 тысячи рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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