В Сатке пенсионерка умерла после того, как медики отказали ей в госпитализации

В Челябинской области Следственный комитет начал проверку после смерти пациентки, которую отказались везти в больницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в Сатке следователи выясняют обстоятельства смерти пожилой женщины.

Ранее стало известно о гибели 66-летней жительницы города. По словам дочери женщины, 5 января мать почувствовала сильные боли в груди и вызвала скорую медицинскую помощь. Но приехавшие медики заявили, что у пенсионерки хондроз, и просили больше их не вызывать. После второго вызова результат был тот же. 9 января пенсионерка упала, спускаясь с лестницы. Только после этого ее отвезли в больницу, но спасти уже не смогли.

При этом, по словам саткинцев, это не первый случай пренебрежительного отношения медиков к пожилым южноуральцам.

«В настоящее время следователем регионального СКР запрошена медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся», – заявили в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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