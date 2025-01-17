В Челябинске в суд направили дело о хищении у южноуральцев 90 миллионов рублей

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело о хищении у граждан почти 90 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 38-летний челябинец предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.

По версии следствия, с ноября 2021 года по август 2023 года мужчина предлагал своим клиентам приобрести бытовую и цифровую технику по цене на 20 % ниже рыночной. Единственным условием была частичная или полная предоплата покупки. Однако после того, как покупатели перечисляли ему деньги, он тратил их на собственные нужды. Никакого товара «кленты» не получали.

Кроме того, он уговаривал знакомых получить для него денежный займ под залог автомобиля. Долг обещал вернуть через короткое время. Но вместо этого залоговые автомобили продавали, а деньги делили между собой «должник» и «кредитор».

В результате 78 потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму около 90 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинск для рассмотрения по существу.

В отношении подельника южноуральца обвинительный приговор вынесен ранее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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