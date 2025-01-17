Челябинка месяц жила в квартире вместе с Иисусом

Неожиданного «квартиранта» жительница Челябинска обнаружила, решив продать жилье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подготовка к продаже квартиры на северо-западе принесла челябинке ошеломившее ее открытие.

Раньше жильем женщина владела вместе с мужем. Но супруг скончался, и жилище она решила продать. По совету риелтора заказала на сайте госуслуг справочную адресную информацию. Каково же было ее удивление, когда в справке она прочитала, что в квартире прописан... Иисус.

Конечно, учитывая гражданство «постояльца» (а он, как следует из справки, является гражданином Бразилии) имя вполне себе обычное: в Латинской Америке «Иисус/Хесус» – имя и вовсе обыденное. Но откуда взяться бразильцу в суровом уральском климате? Сама хозяйка признается, что бразильцев в доме никогда не видела. Разве что таджиков – да и у тех, вероятно, давно уже российское гражданство.

Но документ настаивает: в декабре 2024 года в квартире был зарегистрирован 39-летний Иисус (Хесус) Браво де Соуза да Фонсека. Хотя хозяйка на это разрешения не давала.

Впрочем, оказалось, что беспокоиться челябинке не о чем. Об этом сообщили в полиции. Хотя и заметили: бразилец – настоящий и, действительно, живет в Челябинске. И даже на той же самой улице, где находится дом с квартирой женщины. Как объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, виной всему сбой в работе информационных систем, произошедший при их модернизации в декабре минувшего года.

«В результате этого иностранный гражданин оказался поставленным на миграционный учет по указанному адресу. В настоящее время ошибка устранена, информационные ресурсы приведены в соответствие, – цитирует 74.ру представителей ведомства. – С владелицей квартиры, в которой оказался поставлен на учет иностранный гражданин, уже связались сотрудники районного отдела по вопросам миграции, принесли свои извинения и разъяснили порядок выдачи адресной справки о проживающих в жилом помещении в любое удобное время и любым удобным способом».

Хозяйке же теперь просто нужно заказать новую справку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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