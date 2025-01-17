Мошенники все чаще используют детей для обмана южноуральцев

В полиции рассказали о новой схеме мошенничества, нацеленной на детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», злоумышленники звонят родителям, выдавая себя за руководителей образовательной организации или педагогов, и рассказывают о необходимости обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в «Сферуме». Об этом сообщает «Вестник киберполиции России».

Для правдоподобности мошенники используют данные настоящих работников школы, дипфэйк-технологии и подменные номера.

Для «обновления» просят предупредить ребенка, что ему будут звонить из школы. А уже общаясь с ребенком, убеждают его сообщить номер из смс-сообщения.

Код подтверждения используется для восстановления доступа к аккаунту гражданина на портале «Госуслуги» и дальнейшей противоправной деятельности.

«Общение родителей с администрацией школы необходимо, но никогда не будет лишним проверить достоверность поступающей информации по стандартным каналам связи», – напоминают в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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