«Трактор» одержал важную победу в Нижнекамске

Челябинский «Трактор» в Нижнекамске обыгрывает «Нефтехимик» – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч с «Нефтехимиком», не теряющим надежды зацепиться за плей-офф, челябинцы начали достаточно скомканно. В итоге открыли счет именно хозяева.

На 7-й минуте встречи Владислав Леонтьев аккуратно бьет по воротам от синей линии, Сергей Мыльников пытается остановить шайбу, но она просачивается сквозь щитки, и Райли Барбар в падении добивает шайбу уже за спиной голкипера черно-белых – 1:0.

Пропущенная шайба не расхолаживает челябинцев. Гости продолжают атаковать, а бьют даже чаще нижнекамцев. На 16-й минуте Григорий Дронов в очередной раз ассистирует своему одноклубнику, и практически у ворот скидывает шайбу под удар Александру Кадейкину. Форвард южноуральцев не промахивается – 1:1.

Второй игровой период команды начинают при равном счете. И на сей раз первыми зажигают свет за воротами соперников гости. На 27-й минуте Максим Шабанов отдает пас назад, к синей линии, а оттуда защитник черно-белых Арсений Коромыслов низом посылает ее точно в ворота «Нефтехимика» – 2:1, челябинцы выходят вперед, и это первая шайба Коромыслова за «Трактор», куда он перешел в декабре минувшего года.

Но сохранить столь шаткое преимущество лидеру Востока не удается. На 28-й минуте хозяева выигрывают вбрасывание в центральной зоне, Никита Хоружев убегает в отрыв и в одиночку расправляется с Мыльниковым – 2:2.

И вновь уходят на перерыв команды при ничейном счете. Но во втором периоде нижнекамцы уже чаще атаковали и чаще били по воротам.

Начало третьей двадцатиминутки тоже остается за «Трактором». На 51-й минуте Максим Шабанов отдает шайбу в центр зоны «Нефтехимика», и Григорий Дронов отправляет ее в ближнюю девятку – 3:2 в пользу челябинского клуба, а защитник черно-белых обновляет свой рекорд заброшенных шайб в регулярном чемпионате (теперь – 9 шайб).

А четыре минуты спустя челябинцы поздравляют рекордсмена. Андрей Светлаков, выиграв борьбу у синей линии, отправляет шайбу на ход Виталию Кравцову, тот скидывает ее направо Михаилу Рольгизеру, а от его клюшки она влетает в ворота гостеприимных хозяев – 4:2.

Челябинцы одерживают третью победу подряд, и с учетом сегодняшнего поражения «Салавата Юлаева» упрочивают свое положение во главе Восточной конференции. Теперь «Трактор»опережает уфимцев на 5 очков, сыграв на три матча больше.

Челябинск, Виктор Елисеев

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