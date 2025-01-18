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Суббота, 18 января 2025, 13:01 мск

Новости Челябинск

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На Южном Урале легковушка влетела в автобус, есть погибшие

В Челябинской области легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Есть погибшие.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной прокуратуре, ДТП произошло сегодня в 10:05 на 6-м км дороги «Челябинск – Октябрьское» на территории Копейского городского округа. «Хонда Цивик» врезалась в рейсовый автобуса ПАЗ. Водитель и пассажир иномарки скончались на месте.

Пять человек, находивших в автобусе, направлены для осмотра в больницу.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход доследственной проверки контролирует прокуратура.

Челябинск, Павел Зварзин

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