На Южном Урале легковушка влетела в автобус, есть погибшие

В Челябинской области легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Есть погибшие.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональной прокуратуре, ДТП произошло сегодня в 10:05 на 6-м км дороги «Челябинск – Октябрьское» на территории Копейского городского округа. «Хонда Цивик» врезалась в рейсовый автобуса ПАЗ. Водитель и пассажир иномарки скончались на месте.
Пять человек, находивших в автобусе, направлены для осмотра в больницу.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход доследственной проверки контролирует прокуратура.
Челябинск, Павел Зварзин
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