На Южном Урале легковушка влетела в автобус, есть погибшие

В Челябинской области легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Есть погибшие.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной прокуратуре, ДТП произошло сегодня в 10:05 на 6-м км дороги «Челябинск – Октябрьское» на территории Копейского городского округа. «Хонда Цивик» врезалась в рейсовый автобуса ПАЗ. Водитель и пассажир иномарки скончались на месте.

Пять человек, находивших в автобусе, направлены для осмотра в больницу.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход доследственной проверки контролирует прокуратура.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube