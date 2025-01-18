Владельцы развлекательного комплекса выплатят ребенку компенсацию за поврежденную ногу

Администрации развлекательного комплекса «Сонькина лагуна» в Сатке придется выплатить более 100 тысяч рублей семьей пострадавшего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, в июлей минувшего года 9-летний мальчик шел из сувенирной лавки упал на торчащую из бетона арматуру и получил рваную рану стопы. Прокурор Копейска обратился в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда с индивидуального предпринимателя, не обеспечившего безопасность на территории зоны отдыха.

Суд иск удовлетворил и постановил выплатить семье ребенка компенсация в сумме 110 тысяч рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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