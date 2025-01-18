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Суббота, 18 января 2025, 13:01 мск

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Челябинец прыгнул со второго этажа, чтобы спасти от огня маленького сына

Челябинец выпрыгнул из окна, чтобы спасти от огня маленького сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном МЧС, ЧП произошло в квартире на 2 этаже многоэтажки на улице Пожарского. 3-летний малыш баловался со спичками. Вспыхнул пожар. Когда взрослые обнаружили возгорание, путь к двери был отрезан. Отец семейства выбрался через окно, а потом поймал сына.

Его жену прибывшие на вызов пожарные эвакуировали по трехколенной лестнице.

Мальчика доставили в больницу на осмотр, но госпитализация не потребовалась: серьезных повреждений малыш не получил.

Челябинск, Павел Зварзин

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