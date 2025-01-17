«Он первый начал!» В Челябинске два автомобилиста подрезали несколько машин, а потом подрались

Два челябинца сначала устроили гонки, а затем сошлись в кулачном поединке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 17 января, в Ленинском районе Челябинска недалеко от ТК «Алмаз». Сам поединок попал на видео.

По словам очевидцев, водитель автомобиля «Мицубиси» подрезал три машины и остановился на светофоре. Здесь он подрался с другим автомобилистом, вышедшим из «Волги».

Однако водитель иномарки настаивает: его оппонент нарушил правила дорожного движения еще раньше и фактически спровоцировал его на столь несдержанное поведение на дороге.

«Я ехал по автодороге «Меридиан» в крайней правой полосе. А водитель «Волги» по левой, – цитирует его «Агентство чрезвычайных новостей». – Он подрезал авто на главной, и ему посигналили. Потом, без поворотника, он стал зажимать меня к обочине. И я ему тоже посигналил. Когда мы с ним сравнялись, я увидел, что он мне показывает средний палец».

После этого челябинец, по его словам, и бросился догонять «некультурного» водителя. Но того это, видимо, только забавляло. И когда они поравнялись, он, улыбаясь, снова показал своему преследователю неприличный жест. «Я решил его догнать и спросить, зачем он это делает», – рассказал челябинец.

Он признает, что, увлекшись погоней, сам подрезал несколько авто. Но уверяет: только потому, что очень хотел догнать «Волгу». Когда же водителю иномарки это удалось, и он заблокировал «Волгу», ее водитель первый кинулся в драку, настаивает южноуралец.

Драку разняли водители проезжавших мимо машин. После этого оппоненты спокойно сели в свои автомобили и разъехались.

Челябинск, Виктор Елисеев

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