«Металлург» проиграл по буллитам одному из аутсайдеров КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в Хабаровске уступил «Амуру» по итогам серии буллистов – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встречи с «Амуром» на его домашней арене проходят традиционно тяжело для всех клубов КХЛ.

Не стал исключением и сегодняшний матч. Тем более, что хабаровчане уже практически упустили шансы на выход в плей-офф (команда занимает предпоследнее место как на Востоке, так и в общей таблице регулярного чемпионата), и терять в этом сезоне парням уже нечего.

Счет хозяева открыли на 7-й минуте первого периода: Артур Гиздатуллин грамотно распорядился шайбой, полученной от Арно Дюрандо.

Лишь десять минут спустя магнитогорцы сумели отыграться. После пары «пробных» бросков по воротам «Амура» шайба с подачи Артема Минулина оказывается у Никиты Камалова, тот мощно бьет от синей линии, а Егор Коробкин вовремя подставляет клюшку, меняя траекторию полета игрового снаряда – 1:1.

По итогам первого периода «Металлург» уверенно ведет по броскам (28:12) и ударам в створ ворот (16:8). Но на перерыв команды уходят при равном счете.

На 31-й минуте гости реализуют численное преимущество. Спокойно разыгрывают магнитогорцы в зоне соперника, и Даниил Вовченко со средней дистанции сильным броском отправляет шайбу в ворота – 2:1.

Третий период начинается при минимальном преимуществе «Магнитки». Но «Амур» – дома. И атакует хоть редко, но – метко. На 47-й минуте встречи хозяева проводят очередную такую атаку, и Артур Гиздатуллин оформляет дубль – 2:2.

До окончания третьего периода счет уже не меняется, и игра переходит в овертайм. Но и он заканчивается без заброшенных шайб.

В серии буллитов сильнее оказываются хабаровчане.

Итог – 2:3, второе подряд поражение «Магнитки».

Челябинск, Виктор Елисеев

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