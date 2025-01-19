В одном из ТК Челябинска ребенку распылили в лицо перцовый баллончик

В одном из торговых комплексов Челябинска 12-летней девочке распылили в лицо перцовый баллончик. Ребенок получил химический ожог роговицы обоих глаз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшую пятницу в ТК «Кольцо». Школьница поспорила с 15-летней девушкой, и та разрешила конфликт с помощью перцовки.

Когда родители приехали за пострадавшей, она сидела на входе и «была вся в молоке, так как ей пытались промыть глаза», пишет 74.ru.

В полиции уже опросили участниц конфликта и свидетелей. Сейчас изучают записи камер видеонаблюдения.

Челябинск, Павел Зварзин

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