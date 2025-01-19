Луну внесли в список наследия, находящегося под угрозой исчезновения

Луну включили в список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой исчезновения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшую опасность для естественного спутника Земли представляют туристы. Дело в том, что в 2027 году НАСА планирует осуществить миссию «Артемида III», после чего предполагается начать коммерческие путешествия на поверхность Луны.

Во Всемирном фонде памятников (WMF) считают, что космические туристы могут уничтожить такие важные объекты, как следы, оставленные Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином.

В фонде считают, что в условиях новой эры освоения космоса необходимо создать международные механизмы для защиты культурного ландшафта Луны.

Москва, Игорь Юров

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