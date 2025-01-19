Крупнейшему аквапарку Урала предъявили миллионный иск за травму, полученную школьником

Крупнейшему аквапарку Урала – екатеринбургскому «Лимпопо» предъявили иск на 1 млн рублей за травму, полученную южноуральским школьником.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в августе. 13-летний школьник из Миасса приехал в аквапарк в рамках экскурсионного тура. Когда он вместе с одноклассником пытался скатиться с одной их горок на двойной ватрушке, что-то произошло мальчик скользнул вниз по скату и дважды ударился головой о бортики. Следом тут же скатился его приятель, подростки столкнулись, и первого снова отбросило на бортик.

Родители пострадавшего утверждают, что школьник получил сотрясение мозга, проболел несколько недель, а после этого у него начались головные боли, он стал быстрее уставать, хуже учиться.

Юристы семьи предложили аквапарку компенсировать мальчику моральный и материальный вред, который оценили в 1 млн рублей. Но оттуда перенаправили компанию, застраховавшую гражданскую ответственность развлекательного центра, пишет 74.ru. После этого был подан иск в суд.

Челябинск, Павел Зварзин

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