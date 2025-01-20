В Челябинской области внедорожник ушел под лед

«Нива» провалилась под лед на южноуральском водохранилище.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел в субботу, 18 января, на Аргазинском водохранилище.

Автомобиль «Нива» с водителем и пассажиром выехал на лед водоема. Машина успела проехать 25 метров, после чего ушла под лед. К счастью, все, кто был внутри, успели эвакуироваться и не пострадали.

️Сотрудники МЧС России напоминают: выезд транспортных средств (в том числе мотоциклов и снегоходов) разрешен только на официальные ледовые переправы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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