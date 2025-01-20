Челябинск соберет мастеров рукопашного боя со всей России

Челябинск примет чемпионат России по рукопашному бою – 2025.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, главный национальный турнир года пройдет 20-23 февраля во дворце спорта «Юность».

Чемпионат страны объединит порядка 300 участников из 50 субъектов России. Они разыграют 14 комплиментов наград – в 8 мужских и 6 женских весовых категориях. Старты будут являться отборочными для формирования команды на чемпионат мира по рукопашному бою.

Национальный чемпионат по рукопашному бою 2025 года будет посвящен памяти Героя Российской Федерации адмирала Германа Угрюмова. Помимо спортивной составляющей в рамках турнира пройдут патриотические мероприятия.

Южный Урал впервые примет национальный чемпионат по рукопашному бою. Финальные поединки состоятся в День защитника Отечества, 23 февраля, на арене дворца спорта «Юность». Ведущим финалов чемпионата России будет голос боевых единоборств, один из лучших ринг-анонсеров страны Александр Загорский.

Челябинск, Виктор Елисеев

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