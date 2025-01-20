В Челябинске трамвай снес велосипедиста

На северо-западе Челябинска трамвай сбил велосипедиста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 20 января, около 13:00 на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской.

Момент столкновения попал на камеру уличного видеонаблюдения. На ролике, опубликованном в социальных сетях, видно, как челябинец пересекает дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. В это время на тот же перекресток выезжает трамвай.

Скорость электротранспорта оказалась слишком высока, чтобы можно было избежать столкновения. От удара велосипедист вылетел из седла и пролетел несколько метров, ударившись в остановившуюся машину. Также под удар попала девушка, которая шла рядом с ездоком.

Из-за ДТП движение в сторону улицы Чичерина временно закрыто. Трамваи идут до улицы Ворошилова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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