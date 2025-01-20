Борьба воздушных масс: всю неделю погода на Южном Урале буде неустойчивой

В течение наступившей недели погода на Южном Урале будет неустойчивой из-за смены влияния различных воздушных масс и барических образований.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в начале недели под влиянием глубокой ложбины Северного циклона пройдет небольшой и умеренный снег (ночью вторника в горах – до сильного), ветер усилится, ожидаются метели.

21 января на дорогах возможна гололедица, Температура воздуха ночью и днем будет колебаться в пределах -6,-11°, при прояснении до -16°.

К середине недели формирующийся над Карским морем высотный циклон принесет с северными и северо-западными потоками в регион морозный воздух из Арктики. Влияние этой холодной воздушной массы сохранится еще под воздействием гребня антициклона – прогнозируется ослабление ветра и дополнительное выхолаживание (по ночам местами ожидается до -27°).

Постепенно высотные потоки сменят свое направление, и, по расчетным моделям, уже к концу рабочей недели и выходным на территорию области снова будет поступать более теплый воздух с Атлантики. При этом лишь местами пройдет небольшой снег.

Челябинск, Софья Артемьева

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