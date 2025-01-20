На Кубани вынесли приговор водителю катера, покалечившему подростка

В Краснодарском крае вынесли приговор водителю катера, покалечившему юную копейчанку.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел летом минувшего года в Сочи. Поездку на море девушке подарили родители в связи с окончанием учебного года. 11 августа во время купанию в районе Лоо на копейчанку наехал катер.

Девушка получила тяжелые ранения и впала в кому: винтом ей повредило органы брюшной полости и грудной клетки. Водитель катера утверждал, что не видел купальщицу, так как его ослепило солнце.

62-летнего мужчину признали виновным в нарушении правила безопасности и эксплуатации водного транспорта, повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью. Суд приговорил его к 3 годам ограничения свободы.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube