В Челябинске начальник железнодорожной станции попался на коррупционном преступлении

Начальника железнодорожной станции в Челябинске подозревают в коммерческом подкупе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции возбуждено следователем следственного отдела по Курчатовскому району города Челябинска.

По версии следствия, 6 августа прошлого года челябинец получил от жителя Санкт-Петербурга 239 тысяч рублей. Питерский гость действовал в интересах коммерческого предприятия. За переданную сумму он попросил обслужить находившиеся на железнодорожной станции вагоны без составления договора об оказании услуг, что является нарушением действующих Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.

В настоящее время фигуранту уголовного дела планируется предъявить обвинение, а также решить вопрос об избрании меры пресечения. Следователи выясняют, был ли это единственный эпизод коммерческого подкупа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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