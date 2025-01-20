Больше сотни домов в Челябинске на весь день останутся без водоснабжения

Власти анонсировали масштабное отключение водоснабжения в Советском районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в среду, 22 января, в Советском районе ожидается временное отключение водоснабжения в связи с проведением плановых работ на водоводе диаметром 600 миллиметров.

Адреса попадающие в зону ограничения ресурса:

ул. Трактовая 18, 19в, 19а, 21, 21а, 22, 23, 23а, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26а, 26/1, 26/2, 27, 27/1;

ул. Орлиная 9;

ул. Трактовая – дома частного сектора с 1 по 19б;

ул. Садовая – дома частного сектора с 1 по 5, с 36 по 44;

ул. Горьковская – дома частного сектора 6, 9, 11, 13;

ул. Чарчана 10а (детский сад), 20, 24;

ул. Обская 2, 4а, 6;

ул. Кузнецова 1 (медицинское учреждение), 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 33, 35, 37, 37а (школа);

ул. Днепропетровская 4, 13, 14, 17, 18, 20, 11 (ГКБ), 15 (баня), 15а (котельная), 19;

ул. Ярославская 2, 9, 9а (детский сад), 3, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 17, 14, 15, 16;

ул. Некрасовская 17(детский сад), 19 (школа искусств), 27;

ул. Калининградская 20, 21, 21б, 22, 23, 23а, 24а;

ул. Ковшовой 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13;

ул. Толбухина 3, 3а, 5, 6а (детский сад), 10а (детский сад), 11;

ул. Столбовая 30 (школа);

ул. Блюхера 53, 53а, 55, 55а, 56, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 69а, 77, 81, 83, 83а, 85, 87, 89;

ул. Рылеева 2б, 2в;

ул. Братская 2а, 3а, 3б;

ул. Центральная 8;

ул. Знаменская 1б, 3, 3б, 4, 12;

ул. Белорецкая 60а, 62, 63, 64, 66, 66а, 68, 68а, 70, 70а, 70б, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 83а, 84 (детский сад), 85, 85а, 86, 88, 88а;

ул. Дарвина 14, 18, 107, 109, 111, 113, 115;

ул. Дарвина 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 (дома частного сектора).

Реализовать необходимый комплекс работ планируется 22 января с 9:30 до 20:00.

Социальные объекты предварительно предупреждены.

Жителям района рекомендуется заранее запастись необходимым количеством воды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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