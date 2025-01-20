Южноуральца задержали в Санкт-Петербурге после стриптиза в женском монастыре

Житель Челябинской области разделся до гола в одном из монастырей Санкт-Петербурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в день празднования Крещения, 19 января, в Воскресенском Новодевичьем женском монастыре.

Около полудня в монастырский храм пришел мужчина и начал раздеваться. Ошарашенные прихожане вызвали полицию только когда он полностью обнажился.

По информации местных СМИ, задержанным оказался 33-летний житель Челябинской области. Как выяснилось, он был в состоянии наркотического опьянения.

В отношении южноуральца составлен административный протокол по факту употребления наркотических или психотропных веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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