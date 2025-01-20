Замдиректора института в Челябинской области получил срок за взятки от студентов

Замдиректора структуры ЮУрГУ в Усть-Катаве осудили за получение взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Усть-Катавский городской суд признал заместителя директора Института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета виновным в получении взятки.

В суде установлено, что в 2020-2021 годах преподаватель через посредника получил от двух студентов филиала университета 40 тысяч и 50 тысяч рублей за погашение академических задолженностей по предметам без фактической проверки уровня знаний и освоения учебной программы. Это позволило студентам успешно окончить учебное заведение и получить квалификацию бакалавра.

Суд приговорил педагога к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 600 тысяч рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью в системе высшего образования РФ на 4 года.

Принадлежащий южноуральцу автомобиль изъят у него в счет уплаты штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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