«Трактор» начал домашнюю серию победой

Челябинский «Трактор» дома обыграл «Витязь» из Подмосковья – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обе команды активно начали встречу. По итогам первого периода гости вели по числу бросков, хозяева – по количеству ударов в створ ворот. Но счет так и не открыли.

Зато во второй двадцатиминутке клубы разыгрались. Уже на 22-й минуте матча челябинцы открывают счет: хозяева в борьбе за воротами «Витязя» завладели шайбой, Андрей Светлаков отдал пас в центр зоны гостей, откуда Виталий Кравцов в касание отправляет шайбу в ворота – 1:0.

Четыре минуты спустя уже Андрей Светлаков с подачи Михаила Горюнова-Рольгизера увеличивает отрыв до двух шайб.

Но сохранить это преимущество до конца периода черно-белым не удается. На 38-й минуте Фредерик Готье реализует большинство подмосковного клуба – 1:2.

На 23-й минуте челябинцы проводят еще одну блестящую атаку. Артем Блажиевский скидывает от синей линии на атаку в центр зоны гостей, Семен Дер-Аргучинцев бьет по воротам, но бросок блокирует голкипер «Витязя». Однако шайба отскакивает Александру Рыкову, и форвард «Трактора» с лета отправляет ее в ворота – 3:2.

Впрочем, уже через 22 секунды нападающий гостей Владимир Галузин сокращает отставание до минимума – 2:3.

На 51-й минуте хозяева вновь увеличивают отрыв после броска Стивена Кэмпфера – 4:2.

В конце третьего периода «Витязь» снимает вратаря в пользу шестого полевого игрока. И за полторы минуты до сирены Иван Чехович снова сокращает отставание до минимума – 3:4. Однако это все, что может показать сегодня подмосковный клуб – 4:3, «Трактор» открывает домашнуюю серию победой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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