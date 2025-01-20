В пригороде Челябинска школьник сломал позвоночник на катке

В Челябинской области выясняют обстоятельства падения 11-летнего ребенка на катке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство начало проверку обстоятельств, при которых школьник.

Инцидент произошел на ледяном катке в после Красное поле (Сосновский район). 11-летний мальчик упал, катаясь на катке. Встать самостоятельно он не смог. Скорая медицинская помощь увезла ребенка в больницу. Там врачи сообщили родным школьника, что он получил сотрясение головного мозга и компрессионный перелом позвоночника.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц Краснопольского сельского поселения по содержанию указанного катка, а также медицинскому учреждению в части соблюдения правил оказания скорой медицинской помощи.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube