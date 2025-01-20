«Металлург» в трудном поединке вырвал победу у «Нефтехимика»

Магнитогорский «Металлург» в Нижнекамске вырвал победу у «Нефтехимика» в овертайме – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матчем с «Нефтехимиком» южноуральцы завершили не слишком удачную для себя выездную серию: в двух предыдущих встречах магнитогорцы уступили «Адмиралу» и «Амуру».

Не задался поначалу и матч в Нижнекамске. Уже на первой минуте первого периода хозяева ворвались в зону «Магнитки». Первый удар Евгения Митякина пришелся в голкипера гостей. Однако шайба отлетела нижнекамцам, и все тот же Евгений Митякин, получив пас Райли Барбера, во второй попытке был неотразим – 1:0.

На 12-й минуте гости воспользовались некоторой расслабленностью хоккеистов «Нефтехимика». Егор Коробкин вырулил из-за ворот и неожиданно ударил по воротам – 1:1.

По итогам первого периода нижнекамцы перебросали «Металлург» почти вдвое – 25:16. Существенный перевес был у них и по ударам в створ ворот – 13:6. Но счет на табло так и остался ничейным.

Зато вторую двадцатиминутку хозяева оставили за собой. На 29-й минуте хоккеисты «Нефтехимика» убежали в быструю атаку. Григорий Селезнев скинул шайбу назад, и Никита Хоружев мощным ударом отправил ее в ворота – 2:1.

Впрочем, в третьем игровом отрезке магнитогорцы пришли в привычную для себя форму. И по традиции начали период с заброшенной шайбы – на 42-й минуте с подачи Даниила Вовченко отличился Данила Юров.

После этого хозяева несколько растерялись, и около пяти минут «Металлург» провел в зоне нижнекамцев практически безвылазно. Но выжать из этого ничего не смог. К серидине игрового отрезка «Нефтехимик» уже пришел в себя. Но заброшенных шайб в основное время зрители больше не увидели.

Вновь магнитогорцы решили выяснить, кто сильнее, в овертайме. Отметим, что в нынешнем сезоне это уже 13 матч из 48, когда «Металлург» не может решить все вопросы в основное время – в каждой четвертой встрече с участием «Магнитки» для определения победителя потребовались овертайм или серия буллитов.

Но сегодня дожимают магнитогорцы. Точку в игре ставит Дании Вовченко – 2:1, тяжелая победа «Магнитки».

Челябинск, Виктор Елисеев

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