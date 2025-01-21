21 января ожидаются следующие события – Челябинск

21.01.2025, вторник
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10:30 Челябинск – Час мужества «Женщины на войне» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы) (по записи)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Куда поступать – в вуз или колледж?» (пресс-центр «АиФ», БЦ «ВИПР», ул. Елькина 45а, оф. 608)
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11:00 Челябинск – Литературно-психологическая гостиная «Новый взгляд на классику»: рассказ А.П. Чехова «Анна на шее» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30 Челябинск – Историко-патриотический лекториум «Медали и ордена СССР периода Великой Отечественной войны» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы) (по записи)
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12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги реализации национального проекта «Культура» в Челябинской области в 2024 году» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Встреча «Мечты, планы, намерения – все как наметили» в клубе «Ленивая мама» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)
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14:00 Челябинск – Занятие «Ресурсы библиотеки» в рамках курса компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс «Тренды продвижения (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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15:00 Челябинск – Настольные битвы в «СовПадение» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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17:00 Челябинск – День открытых дверей в кампусе «Школы 21» (пр. Ленина, 76а)
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